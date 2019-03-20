إمام براغ يدعو لحمل السلاح.. ومسلموها يرفضون عبر فيسبوك

رفض مسلمو براغ، الثلاثاء، دعوة وجهها إمام مسجد المدينة عبر فيسبوك يدعوهم إلى التجهز بالسلاح بعد اعتداء كرايست تشرش في نيوزيلندا.

ونشر الإمام ليونيد كوشنارنكو شريط فيديو له الأحد، بعد يومين على مجزرة نيوزيلندا التي ارتكبها أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وأدت إلى مقتل 50 مسلماً.

ومما قاله الإمام في شريط الفيديو "بعد الأحداث المأساوية الأخيرة، أدعو كل أبنائنا خصوصا الرجال ومن يريدون منهم ذلك... إلى التسلح لحماية أرواحهم وأملاكهم. اتصلوا بي وسأكون جاهزا لمساعدتكم".

ونقلت صحيفة "دنيك أن" عن الإمام الأوكراني الأصل أنه وجه نداءه استنادا إلى "مشاعر الإسلاموفوبيا" المنتشرة في جمهورية تشيكيا.

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والمعروف عن الرئيس التشيكي الحالي ميلوس زيمان، الذي فاز بولاية ثانية العام الماضي، استخدامه لهجة معادية جداً للإسلام خلال حملته الانتخابية، في حين حصل الحزب اليميني المتطرف (أس بي دي) على 22 نائبا في البرلمان من أصل 200 نائب.

وأضاف الإمام كوشنارنكو "إنها مسألة وقاية. قلت ذلك لردع أي مجنون عن التوجه إلى أحد المساجد والتسبب بمآس".

من جهته، قال منيب حسن الراوي، مدير مركز المجموعات الإسلامية التشيكية، للصحيفة نفسها "نحن لا ندعم دعوات من هذا النوع... أنا غير موافق على ذلك".

وكانت المجموعة الإسلامية في براغ أعلنت الثلاثاء عبر فيسبوك أن "أي إعلان أو عمل من قبل الإمام كوشنارنكو يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل المسلمين الذين يعيشون في براغ أو في جمهورية تشيكيا".

وحسب إحصاء أجري العام 2011 بلغ عدد المسلمين في تشيكيا 3358 شخصا، إلا أن معلومات غير رسمية تقدر عددهم بحوالي عشرة آلاف شخص.