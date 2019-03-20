رئيس كازاخستان يستقيل ومجلس الشيوخ يعين ابنته رئيسة له

عين مجلس الشيوخ في كازاخستان الأربعاء ابنة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف داريغا رئيسة له في قرار يجعلها من المرشحين المحتملين للرئاسة في أعقاب استقالة والدها المفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية كازينفورم أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لاختيار داريغا نزارباييفا (55 عاما) رئيسة لمجلس الشيوخ غداة استقالة والدها بعد نحو ثلاثة عقود رئيسا للدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

موضوع يهمك أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجئ الثلاثاء، بعد توليه السلطة على مدى ثلاثين عاما تقريبا في هذه... رئيس كازاخستان يعلن استقالته بعد 3 عقود في السلطة العرب و العالم

ونزارباييفا كبرى بنات الرئيس السابق الثلاث وأبرزهن في الساحة السياسية. وطالما اعتُبرت خليفة محتملة لوالدها.

وأدى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف اليمين الأربعاء رئيسا انتقاليا لكازاخستان.

وتأتي رئاسة مجلس الشيوخ الثانية في ترتيب السلطة بعد الرئاسة، وفقا للدستور الوطني.

وسيتولى توكاييف الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف والتي تنتهي في نيسان/أبريل 2020 ما لم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

وتولت نزارباييفا منصب نائبة رئيس الحكومة من 2015 إلى 2016 ولديها نفوذ كبير على وسائل الإعلام في البلاد.

وكانت نزارباييفا قد رفضت في الماضي فكرة أن تخلف والدها.