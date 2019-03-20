كازاخستان تغير اسم عاصمتها.. وهذا هو الجديد

أيد البرلمان الكازاخستاني في تصويت، الأربعاء، اقتراح الرئيس الجديد للبلاد تغيير اسم العاصمة إلى "نور سلطان" تيمناً بالرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، غداة استقالته المفاجئة الثلاثاء بعد حكم استمر قرابة 30 عاماً، ما أثار صدمة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية كازينفورم عقب تصويت البرلمان: "تم تغيير اسم أستانا رسمياً الآن إلى نور سلطان".

وكان رئيس كازاخستان الجديد، قاسم-جومارت توكاييف، الأربعاء، قد اقترح فور تنصيبه إطلاق اسم الرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، على العاصمة أستانا.

وقال توكاييف، الذي نصب رئيساً انتقالياً للبلاد: "أقترح تغيير اسم العاصمة أستانا تكريماً لأول رئيس" وتسميتها "نور سلطان".

وإثر الاستقالة، تولى رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف (65 عاماً)، وهو الثاني في ترتيب السلطة، الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف.

وستنظم انتخابات رئاسية في آذار/مارس السنة المقبلة.

وقال نزارباييف (78 عاماً) في خطاب متلفز الثلاثاء: "لقد اتخذت قرار التخلي عن الولاية الرئاسية. وستكون هذه السنة الثلاثين لوصولي إلى منصب رئيس الدولة".

إلا أنه سيبقى مع ذلك ممسكاً بسلطات واسعة بعد استقالته، بفضل قانون أقر في أيار/مايو 2018 يمنح وضعاً دستورياً للمجلس الأمني الذي كانت توصياته حتى الآن استشارية فقط، ويتيح لنزارباييف ترؤس هذا المجلس حتى وفاته.

وسيبقى أيضاً رئيساً للحزب الحاكم نور أوتان.

الولايات المتحدة وكازاخستان.. علاقة ثنائية قوية

من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن ثقتها، الثلاثاء، في أن تستمر العلاقات متينة مع كازاخستان بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتطلع "لمواصلة العمل مع كازاخستان حول مختلف المواضيع"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وكازاخستان تقيمان علاقة ثنائية قوية، كما تبين من خلال اجتماع الرئيس ترمب التاريخي مع الرئيس نزارباييف السنة الماضية، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم".

وكان دونالد ترمب قد استقبل نزارباييف السنة الماضية في البيت الأبيض، وتعهد بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية مع كازاخستان الواقعة على حدود الصين وروسيا.

وقد حكم نزارباييف كازاخستان بيد من حديد طيلة 30 سنة، وسيضمن له لقب "أب الأمة" الحصانة القضائية ودوراً نافذاً في حال شغور مركز الرئاسة.

وكان قد تسلم حكم هذه البلاد عام 1989 عندما كانت لا تزال جمهورية سوفيتية بصفته سكرتيراً أول للحزب الشيوعي، واحتفظ بالسلطة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.