نيوزيلندا توفد وزيراً لتركيا للرد على تصريحات أردوغان

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وينستون بيترز سيسافر إلى تركيا "للرد" على تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايس تشيرش أدى لمقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وإصابة العشرات.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، المتطرف والذي يعتنق فكرة "تميز العرق الأبيض"، يوم السبت بعد الهجوم على المسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وقال أردوغان، الذي يسعى لحشد الدعم لـ"حزب العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس/آذار المقبل، إن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر انتخابي عُرض خلاله تسجيل مصور للقطات من الهجوم بثها الإرهابي على "فيسبوك".

وقالت أرديرن إن بيترز سيطلب توضيحا عاجلاً من تركيا حول هذه التصريحات. وأضافت في حديث مع الصحفيين في كرايس تشيرش: "سيواجه نائب رئيس الوزراء هذه التصريحات في تركيا. سيذهب إلى هناك لاستجلاء الحقائق وجها لوجه".

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وانتقد بيترز في وقت سابق بث تسجيل مصور للإرهابي في مؤتمر انتخابي في تركيا، وقال إن هذا يمكن أن يعرض حياة النيوزيلنديين في الخارج للخطر.

وعلى الرغم من تدخل بيترز، ظهر مقتطف من بيان الإرهابي مرة أخرى أمس الثلاثاء على شاشة خلال تجمع انتخابي لأردوغان، فضلاً عن لقطات تظهر دخول الإرهابي أحد المسجدين وإطلاقه النار لدى اقترابه من الباب.

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه استدعى السفير التركي وطالب بحذف تصريحات أردوغان من وسائل الإعلام

التركية الرسمية.

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا: "سأنتظر لأرى رد الفعل من الحكومة التركية قبل اتخاذ المزيد من الخطوات، لكنني أخبركم أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف أن السفير الأسترالي لدى تركيا سيجتمع اليوم الأربعاء مع أعضاء في الحكومة التركية.

كما أكد أن أستراليا تدرس تحذير مواطنيها، الذين يعتزمون زيارة تركيا، من السفر.