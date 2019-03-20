هجوم الترام.. الشرطة الهولندية تعتقل مشتبهاً به ثانياً

أعلنت الشرطة الهولندية، الأربعاء، اعتقال شخص ثانٍ يشتبه بتورطه في عملية إطلاق النار في أوتريخت.

وكانت الشرطة أعلنت مساء الاثنين، اعتقال مشتبه به تركي يدعى غوكمان تانيس، في إطلاق النار لمدينة أوتريخت. وقالت إنه تركي المولد، وعمره 37 عاماً، عارضة له صورة من كاميرا الترام.

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وكان المشتبه به أطلق النار، صباح الاثنين، في محطة للترام في مدينة أوتريخت الهولندية، ولاذ بالفرار. وقتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون في الهجوم، حسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة، مضيفاً أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة في وقت لاحق أن المؤشرات والمعطيات ترجح فرضية الإرهاب، لاسيما بعد العثور على سلاح بحوزة تانيس عند اعتقاله، ورسالة "مشبوهة" في سيارته.