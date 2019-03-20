وزير داخلية تركيا يوبخ مواطناً انتقده.. "يا وقح"

يبدو أن تعبير أحد المواطنين الأتراك عن رأيه أثار غضب وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو.

ففي لقاء للوزير مع حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة، اتهم سويلو أحزاب المعارضة بدعم الإرهاب والإرهابيين على حساب المصالح التركية، كما اتهمها بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني والتعامل معه، بحسب ما أفادت صحيفة "زمان " التركية.

ووفقا للصحيفة، فقد قال الوزير "إذا ضعفت حكومة حزب العدالة والتنمية عقب الانتخابات فإن الولاة والمحافظين في مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا لن يتمكنوا من الخروج للشوارع بسبب الفوضى والإرهاب"، متهماً حزب السعادة المعارض والأحزاب المعارضة الأخرى بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا، ومنها تنظيم العمال الكردستاني.

وأثارت تصريحات سويلو سخط أحد الحاضرين الذي وجه انتقادات قوية للوزير ليرد عليه الأخير، قائلاً إن "حزب السعادة المعارض أدخل العمال الكردستاني الإرهابي إلى البرلمان".

وأضاف الوزير موجهاً حديثه للمواطن: يا وقح، ماذا تقول؟ إنكم وبدون خجل تظهرون أمام الشعب، أنتم أدخلتم العمال الكردستاني إلى البرلمان، طالما أنكم لن تستطيعوا تحمل الأمر فلماذا تتحالفون معه؟".