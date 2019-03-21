أخت الإرهابي مهاجم المسجدين: يستحق الإعدام

لم تستطع أخت الإرهابي أسترالي الجنسية برينتون تارانت (28) أن تشاهد مقطع الفيديو الذي بثه هو مباشرة أثناء ارتكابه الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا قبل أيام، ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلاً بين المصلين، ومثلهم من الجرحى.

أخت الأسترالي الذي قتل أكثر من ٥٠ مسلماً في مسجدين في نيوزيلندا بعد أن شاهدت الفيديو:

صحيح أنه من العائلة لكن شخصاً قتل هذا العدد من الناس يستحق حكم الإعدام. لا أرى له عقاباً آخر. pic.twitter.com/N281zb9uMO — Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) March 21, 2019

فأثناء إجراء مقابلة صحافية معها على إحدى القنوات التلفزيونية، حاول المذيع أن يجعلها تشاهد مقطع الفيديو الذي يظهر المجزرة، إلا أنها لم تستطع، وقاطعته وهي تبكي: "أعتقد لا أستطيع أن أشاهد أكثر من ذلك.. هذا مؤلم".

وبسؤالها عما تتوقع أن يحدث لأخيها، قالت: "أعرف ما يستحقه.. هو يستحق حكم الإعدام لما فعله. يؤلمني أن أقول ذلك لأنه من العائلة، لكن لشخص قتل كل هؤلاء الأشخاص فمن العدل أن يستحق نفس النهاية".

وتم توجيه تهمة القتل، السبت، إلى الأسترالي تارانت، المتهم بتنفيذ الاعتداء الإرهابي. وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.

من جانبها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الخميس، أنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية، مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، في أعقاب أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ البلاد.