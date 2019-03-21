أستراليا تعلن تحسن العلاقة مع تركيا بعد تراجع أردوغان

اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي كان انتقد بشدة تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، الخميس، أن أردوغان عبر عن موقف "معتدل" بعض الشيء في مقالة نشرت لاحقاً نأى فيها عن الانتقاد المباشر لنيوزيلندا.

وقال موريسون إن بلاده تحرز تقدماً نحو إصلاح علاقتها بتركيا.

واحتجت أستراليا ونيوزيلندا والتشيك، في وقت سابق، على تصريحات الرئيس التركي حول الاعتداء الإرهابي على مسجدي كرايست تشيرش بسبب استغلالها لتحقيق مكاسب انتخابية.

وكان أردوغان، الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قد قدم هجوم نيوزيلندا الإرهابي بوصفه جزءاً من هجوم أكبر على تركيا والإسلام. كما حذر بشكل خاص من أن الأستراليين سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

والأربعاء، أعلن موريسون، الذي يقوم بدوره بحملة للانتخابات العامة، أن تصريحات أردوغان "متهورة" و"مشينة" و"مسيئة".

من جهته، قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، الأربعاء، إن تصريحات أردوغان "أخرجت من سياقها" بعد أن استدعت أستراليا مبعوث تركيا للاحتجاج عليها.

وكتب فخر الدين ألتون على موقع تويتر: "كلام الرئيس أردوغان أُخرج للأسف من سياقه".

كذلك لفت إلى أن الرئيس التركي "كان يرد على "البيان" الذي نشره الإرهابي الذي قتل 50 مسلماً بريئاً" في مسجدين في كرايست تشيرش.

وأضاف: "الأتراك لطالما رحبوا وكانوا كرماء في استقبال زوارهم" من قدامى المحاربين الأستراليين والنيوزيلنديين وعائلاتهم.