7 إصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

أصيب 7 فلسطينيين بجروح طفيفة، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي، شرق رفح بواسطة دبابة.

كما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية موقع رصد للفصائل الفلسطينية، شرق رفح جنوب قطاع غزة ومرفقاً لحركة حماس قرب خانيونس.

وعلق جيش الاحتلال على القصف قائلاً "إنه تم في أعقاب إطلاق كمية كبيرة من البالونات المتفجرة صوب المستوطنات".

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في السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار جسم مشبوه سقط من حزمة بالونات أطلقت من قطاع غزة، داخل إحدى مستوطنات "شاعر هنيغف" دون أن يتسبب بإصابات في صفوف المستوطنين، وفق وكالة (معا) الفلسطينية.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن خبراء متفجرات إسرائيليين وصلوا إلى المكان، وتم تشخيص الجسم وهو عبارة عن ماسورة مطاطية وضع بداخلها مواد متفجرة.

إلى ذلك، أطلق جنود الاحتلال النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج الإلكتروني قرب مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع.

وتشهد المنطقة الحدودية من المخيم مواجهات شبه دائمة، حيث يصل الشبان ليلاً للمشاركة في فعاليات يسمونها "الإرباك الليلي".