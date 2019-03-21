داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كابول

أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له، الخميس، مسؤوليته عن تفجيرات أودت بحياة 6 أشخاص، وأصابت 23 آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.
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ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، الخميس.وأكد المتحدث أن الانفجارات أسفرت عن...
أفغانستان.. مقتل 6 وإصابة 23 بانفجارات في كابول
العرب و العالم
ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، الخميس.وأكد المتحدث أن الانفجارات أسفرت عن...
ولم يقدم التنظيم دليلا على إعلانه.
وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن الهجمات وقعت خلال الاحتفال بالعام الفارسي الجديد.