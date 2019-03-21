داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كابول

أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له، الخميس، مسؤوليته عن تفجيرات أودت بحياة 6 أشخاص، وأصابت 23 آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.

موضوع يهمك ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، الخميس.وأكد المتحدث أن الانفجارات أسفرت عن... أفغانستان.. مقتل 6 وإصابة 23 بانفجارات في كابول العرب و العالم

ولم يقدم التنظيم دليلا على إعلانه.

وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن الهجمات وقعت خلال الاحتفال بالعام الفارسي الجديد.