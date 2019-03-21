كل خميس.. تظاهرات ضد حماس في قطاع غزة 

قرر القائمون على تنظيم المظاهرات في قطاع غزة، إعلان موعد للإضراب والمظاهرات كل يوم خميس من الأسبوع، على أن يتم الإعلان عن 20 نقطة تجمع في القطاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة للهرب من الملاحقة الأمنية من قبل حماس.

من جهتها، نشرت حماس عناصر أمن لمنع المظاهرات، وكانت عناصر حماس الأمنية أفشلت الإضراب الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، حيث شهدت غزة حملة اعتقالات طالت عشرات الصحافيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

موضوع يهمك تعرض المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، مساء الاثنين، إلى اعتداء على أيدي مسلحين ملثمين، ما أدى إلى إصابته... اعتداء على الناطق باسم فتح في غزة.. واتهامات لحماس العرب و العالم

ووردت معلومات تفيد بأن المعتقلين ربما تعرضوا للضرب والتعذيب.

من جانبه، قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، إن وزارة الداخلية بغزة أفرجت عن غالبية الموقوفين.

واعتبر البطش أن قيادة الحكم في القطاع تعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية وكسر الحصار المفروض عليه، وهو ما اعتبره مسؤولون في حركة فتح رميا لاتهامات هنا وهناك ضد العالم من أجل تبرير العزلة التي تعاني منها قيادة حماس في القطاع.