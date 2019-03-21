للمرة الثانية.. تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، الأربعاء، أن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت لمدة شهرين إلى 28 سبتمبر/أيلول، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات التغلب على مشكلات تتعلق بعملية التصويت.



وقال المتحدث باسم المفوضية، عبد العزيز إبراهيمي، إن الانتخابات تأجلت للمرة الثانية لإتاحة الوقت لإصلاح نظام الاقتراع.



وكان من المقرر في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في أبريل/نيسان، لكنها تأجلت إلى 20 يوليو/تموز، بسبب مخاوف تتعلق بالطقس الشتوي والأمن.



وأجريت الانتخابات البرلمانية بأفغانستان في فصل الخريف بعد أشهر من التشاحن والتأجيل، شابتها اتهامات بحالات تزوير على نطاق واسع شملت حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة ومشكلات فنية وهجمات لمسلحي طالبان.



ومن بين المرشحين الذين أعلنوا الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الرئيس الحالي، أشرف غني، والرئيس التنفيذي، عبد الله عبد الله، ومستشار الأمن القومي السابق، محمد حنيف أتمر.

ولم يتضح إلى أي مدى كم ستؤثر محادثات السلام بين المسؤولين الأميركيين وحركة طالبان على الانتخابات، التي ترفض حتى الآن الدخول في محادثات مع حكومة غني، التي تعتبرها غير شرعية.