الصين.. الشرطة تقتل سائقا دهس 6 أشخاص بسيارته

أقدم سائق على دهس حشد بشكل متعمّد الجمعة في مدينة بوسط الصين، فقتل 6 أشخاص قبل أن تقتله الشرطة، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وحصلت الواقعة نحو الساعة 06,00 بالتوقيت المحلّي (22,00 ت غ الخميس) في زاوايانغ بمقاطعة هوبي، وفق شبكة "سي سي تي في".

وتمّ نقل سبعة جرحى إلى المستشفيات، بحسب المصدر نفسه، من دون أن تتوافر تفاصيل في شأن دوافع السائق.

وليست الحادثة الأولى، ففي تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل سبعة أشخاص عندما دهست سيارة عدداً من المارة في جنوب غرب الصين، حسبما أفادت السلطات.

وقبل خمسة أيام من ذلك أيضاً، قُتل خمسة تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينغ.

وفي أيلول/سبتمبر قتل 11 شخصا حين صدمت سيارة حشدا في ساحة عامة في مقاطعة هونان.