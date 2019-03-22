الكرملين عن تصريح ترمب بشأن الجولان: يزعزع الاستقرار

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان مجرد "دعوة" وألا تتحول لإعلان رسمي.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك".

وقال أيضا إن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير، وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

وكان ترمب كتب على تويتر، أمس الخميس، أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلت الجزء الأكبر منها في حرب عام 1967.