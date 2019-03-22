بومبيو من بيروت: حزب الله يعيق لبنان

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، الجمعة، أن حزب الله يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاما.

وقال إن حزب الله يتحدى دولة لبنان، وهو ممثل في الحكومة ويعمل على تقويض الدولة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن حزب الله يعمل لصالح إيران التي تعتبر الاستقرار في لبنان تهديدا لرغبتها في مد نفوذها.

وأشار إلى أن حزب الله مسؤول عن مقتل الأبرياء، وتخزين الأسلحة. وعلق بأن حزب الله لم يقدم سوى الموت للشعب اللبناني.

وذكر أن على الشعب اللبناني التحلي بالشجاعة لمواجهة أنشطة حزب الله.

وكشف أن أميركا ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله. وأفاد في هذا السياق أن نظام الملالي يقدم لحزب الله 700 مليون دولار رغم تردي الاقتصاد الإيراني.

ووجه بومبيو انتقادات من بيروت لقاسم سليماني وحزب الله وتدخلاتهما في لبنان وسوريا.

وألمح إلى قتل حزب الله أفراد المارينز في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أنه زار ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

كما شدد على أن واشنطن تدعم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التزام بلاده بالقرار 1701 واستقرار الحدود الجنوبية للبنان.

وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع بومبيو إن لبنان يقدر المساعدات الأميركية للمؤسسات الأمنية.

وأشار إلى أن واشنطن تدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية بما فيها الجيش.

وأكد أنه شرح لنظيره الأميركي بومبيو خطر ملف النازحين السوريين وتأثيره على الوضع في الداخل اللبناني.

وأوضح أنه أبلغ بومبيو أن حزب الله هو حزب لبناني، وأن تصنيفه إرهابيا يعود إلى الجهات التي تقوم بهذا التصنيف.