خططوا لهجمات بالدهس والرصاص.. ألمانيا تعتقل 11 متطرفاً

أعلنت النيابة العامة في فرانكفورت أن الشرطة الألمانية اعتقلت، الجمعة، 11 شخصا للاشتباه بإعدادهم لارتكاب "اعتداء" عبر الدهس بسيارات وإطلاق نار.

وأوضح المصدر نفسه أن شابا في الحادية والعشرين من العمر من مدينة أوفنباخ بين المعتقلين، إضافة إلى شقيقين في الثلاثينات من العمر من فيسبادن، وهم ينتمون إلى التيار السلفي ويشتبه بأنهم المخططون لهذا "الاعتداء الإرهابي".

وتابعت النيابة العامة الألمانية في بيان أن هذه المجموعة كانت تخطط لاستخدام سيارة وأسلحة نارية "لقتل أكبر عدد ممكن من الكفار".

وأوضح البيان أيضا أن المشتبه بهم، الذين لم يكشف عن جنسياتهم، أجروا اتصالات بـ"العديد من تجار السلاح واستأجروا عربة كبيرة" وجمعوا المال لشراء السلاح.

ويركز المحققون خاصة على عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما يعيشون في منطقتي هسي ورينانيا بالاتينا.

وخلال المداهمات التي جرت صباح الجمعة في شقق تقع في فرانكفورت وحولها، عثرت الشرطة على أكثر من 20 ألف يورو نقدا والعديد من السكاكين وكمية من المخدرات ووثائق إلكترونية ومكتوبة.

ومن المقرر أن يمثل الموقوفون أمام قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كان سيضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي.

وشهدت ألمانيا الكثير من الاعتداءات المتطرفة، كان أبرزها الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر 2016، وقام به تونسي دهس المارة في سوق للميلاد في برلين ما أدى إلى مقتل 12 قتيلا. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.