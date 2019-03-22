بومبيو يندد من بيروت بأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، الجمعة، خلال لقائه مسؤولين لبنانيين من مخاطر حزب الله على أمن المنطقة واستقرارها. وندد بومبيو بأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار.

وأفادت مراسلة "العربية" بأن بومبيو بحث المساعدات إلى لبنان وملفي النازحين والنزاع البحري مع إسرائيل.

كما أفادت بأن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه وزير الخارجية الأميركي.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى لبنان، المحطة الأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، حيث زار خلالها الكويت وإسرائيل.

ويأمل بومبيو في زيادة الضغط على حزب الله، لكنه قد يواجه مقاومة حتى من قبل الحلفاء المحليين لأميركا، الذين يخشون أن يؤدي الضغط بقوة شديدة إلى رد فعل عنيف ويعرض السلام الهش في هذا البلد للخطر.

ووصلت طائرة بومبيو يوم الجمعة مسافرة عبر المجال الجوي القبرصي، حيث يحظر لبنان من الناحية الفنية في حالة حرب مع إسرائيل، الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل.