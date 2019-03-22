مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل للقوة في غزة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، استخدام إسرائيل "المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة، وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.

وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

وانقسمت الدول الأوروبية حول القرار، في حين غابت الولايات المتحدة التي غادرت المجلس العام الماضي.

وأصيب 7 فلسطينيين بجروح طفيفة، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي، شرق رفح بواسطة دبابة.

كما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية موقع رصد للفصائل الفلسطينية، شرق رفح جنوب قطاع غزة ومرفقاً لحركة حماس قرب خان يونس.

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على القصف قائلاً "إنه تم في أعقاب إطلاق كمية كبيرة من البالونات المتفجرة صوب المستوطنات".