وزير خارجية نيوزيلندا يطمئن المسلمين: أنتم في أمان

طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، الجمعة المسلمين المقيمين في بلاده بأنهم سيكونون في "أمان" رغم مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، وذلك خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.

وقال بيترز "نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا بالأمان".

في غضون ذلك، بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا حيث توافد الآلاف من الشعب النيوزلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي راح ضحيتها أكثر من 50 مصلياً وذلك في أول جمعة بعد الحادث.

وتفاعل الشعب النيوزلندي مع دعوة "الحجاب من أجل الوئام" في حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين حيث ارتدت خلالها مواطنات الحجاب اليوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي أودت بحياة أكثر من 50 مصليا.

وظهرت رئيس الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب

حيث أعلن الخميس عن دعوة عامة للنيوزيلنديين، لارتداء الحجاب الجمعة، لإظهار تضامنهم مع المسلمين.