اندلاع حريق داخل مبنى القصر الرئاسي القديم بالخرطوم

اندلع حريق داخل القصر الرئاسي "القديم" بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، وفق ما أفادت مواقع سودانية.

وتمكنت قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية السودانية من السيطرة على الحريق الذي شب بمباني القصر الجمهوري القديم.

وقال الأمين العام للرئاسة السودانية محمد محمد صالح في تصريح صحافي، إن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي.

وأشار إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليا لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

ويضم القصر الجمهوري مكتب الرئيس ونوابه، وفيه كانت تتم استضافة رؤساء الدول الأجنبية الذين يقومون بزيارات رسمية للسودان، كما كانت تتم فيه مراسم تقديم أوراق الاعتماد بالنسبة لسفراء الدول الأجنبية وتجري فيه الاحتفالات الرسمية للبلاد (تم نقلها للقصر الرئاسي الجديد).

وللقصر الجمهوري السوداني تاريخ حافل بالأحداث التاريخية بدءا بمقتل الجنرال غوردون حاكم السودان البريطاني إبان الحكم التركي المصري للسودان على أيدي أنصار الثورة المهدية، ومروراً بأول احتفال باستقلال السودان عن الحكم الثاني في 1 يناير سنة 1956 وإنزال علمي الإدارة الاستعمارية ورفع علم السودان الجديد، وانتهاء بمسلسل الأحداث السياسية عقب الاستقلال وأهمها الصراع السياسي على السلطة، ومن بينها احتجاز الرئيس جعفر نميري فيه لبضعة أيام من قبل مناوئيه الذين استولوا على السلطة لفترة زمنية قصيرة في عام 1972 بقيادة الرائد هاشم العطا.