إخلاء سفينة تقل 1300 شخص في النرويج إثر عطل في المحرك

قامت السلطات النرويجية، السبت، بواسطة طوافات بإجلاء نحو 1300 شخص كانوا يستقلون سفينة سياحية بعد عطل أصاب محركها قبالة الساحل النرويجي.

وقال مركز الإسعاف في جنوب النرويج عبر تويتر "وجهت السفينة السياحية فايكينغ سكاي نداء استغاثة، ومشاكل في المحرك وسط أحوال جوية سيئة". وأوضحت الشرطة في تغريدة أخرى أنه سيتم إجلاء ركاب السفينة الـ 1300".

وقال قائد عمليات الشرطة تور اندري فرانك، إن "السفينة تعمل فقط بمحرك واحد والرياح قوية جدا، نفضل تاليا أن يتم نقل الناس إلى البر".

وعلق فرانك "إجلاء الجميع سيستغرق وقتا".

ووقع الحادث على بعد حوالي 2.5 ميل بحري قبالة منطقة في غرب النرويج سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

وأرسلت سفن أخرى إلى المنطقة، وأقيم مركز لاستقبال الركاب الذين يتم إجلاؤهم.

ولم تتم الإفادة عن أي إصابات حتى الآن.