السودان.. المعارضة تدعو لمقاطعة اقتصادية وتنشر "أسماء"

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وتجمع معارض، يقود التظاهرات منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي، مساء الجمعة، إلى المقاطعة الاقتصادية.

وأوضح في بيان أن "تلك المقاطعة هي ببساطة عملية التوقف الشعبي الطوعي وبشكل جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو خدمة تنتجها أو تقدمها مؤسسة أو شركة تدعم النظام وأجهزته مالياً أو سياسياً"، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، إن الرئيس السوداني عمر #البشير أصدر أمر #طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية... السودان يمنع الأفراد من حيازة أكثر من هذا المبلغ بنوك وتمويل

كما اعتبر أن المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي جماعي، لافتاً إلى أن "نجاحها يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية وبأعداد كبيرة فيها، والمشاركة فيها لا تقف عند حد المقاطعة بشكل فردي، بل تمتد إلى دور الفرد في الإعلام والإعلان ودعوة الآخرين وبكل الوسائل للمشاركة في المقاطعة".

إلى ذلك، نشر قائمة بأسماء مؤسسات إعلامية ومصارف ومستشفيات، وشركات، معتبراً أنها تدعم السلطة السياسية، وداعياً إلى مقاطعتها.

يذكر أن احتجاجات #السودان انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول، وطالت عدة ولايات تنديداً بالوضع المعيشي والاقتصادي، وارتفاع أسعار الخبز والوقود.