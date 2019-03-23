السودان: مقتل 8 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان

أدى انفجار قنبلة بأم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم إلى مقتل 8 أطفال بينهم أشقاء في منطقة الفتح، اليوم السبت.

وفرضت قوات الشرطة السودانية طوقا حول موقع الانفجار في أم درمان.

وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت أثناء محاولة الأطفال تفكيك القنبلة واستخدام النحاس الموجود بها.

ونقلت مواقع إخبارية سودانية عن شهود عيان أن الأطفال استجلبوا القنبلة من منطقة كان الجيش يتدرب فيها بالقرب من الجبل.

وأضاف: "عندما كان الأطفال يبحثون عن الحديد والخرد وجدوا القنبلة بالقرب من مكان كان يتدرب فيه الجيش قبل شهر تقريبا، وقاموا بجلبها إلى منزل أحدهم وحاولوا تفكيكها من أجل الاستفادة من الحديد وبيعه لكن القنبلة انفجرت فيهم".

وتابع "تحولت أجسام الأطفال إلى أشلاء".

وأكدت مصادر طبية وشرطية "أن قوات الشرطة وصلت إلى مكان الحادثة وفرضت سرية كبيرة على الواقعة، قبل أن تنقل جثث الأطفال إلى مشرحة مستشفى أم درمان".

وتكررت حوادث مقتل الأطفال الناتجة عن انفجار القنابل ومخلفات الحرب خاصة في المناطق العسكرية التي تشهد نزاعات مسلحة مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.