بابا الفاتيكان يقبل استقالة كاردينال تستر على انتهاكات

قَبِل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، استقالة الكاردينال ريكاردو إزاتي، رئيس أساقفة سانتياغو، أكبر منصب بالكنيسة الكاثوليكية في تشيلي، لدوره في فضيحة انتهاكات جنسية.

ويأتي قرار قبول استقالة إزاتي، التي أعلنت في بيان للفاتيكان، السبت، في وقت تواجه فيه الكنيسة انتقادات متواصلة بشأن تعاملها مع أزمة الانتهاكات الجنسية القائمة منذ عقود.

ويشكو ضحايا الانتهاكات الجنسية من أن مؤتمرا رفيع المستوى عقد بالفاتيكان الشهر الماضي لم يخرج بإجراءات ملموسة لعلاج القضية.

ويواجه إزاتي (77 عاما) تهما عديدة بالتستر يرتبط بعضها بقضية أوسكار مونوز، وهو مساعد كبير سابق لكاتدرائية سانتياغو، يواجه المحاكمة في تهم انتهاكات واغتصاب 5 أطفال على الأقل. وينفي مونوز التهم.

وقال إزاتي للصحافيين في سانتياغو: "أغادر ورأسي مرفوعة. تم الرد على كل التهم وعلينا الانتظار لنرى ما تقوله العدالة. الاتهام بالتستر ليست عليه أدلة كافية. عليك إثبات ذلك".