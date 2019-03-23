باكستان تستعرض جيشها رغم تراجع التوتر مع الهند

احتفل الباكستانيون، السبت، بيومهم الوطني من خلال استعراض عسكري يعرض صواريخ قصيرة وطويلة المدى ودبابات وطائرات وطائرات غير مأهولة وغيرها من العتاد.

جاء ذلك بينما تبادل رئيسا وزراء الهند وباكستان رسائل حسن نية في علامة على تخفيف التوترات بين الخصمين المسلحين نوويا.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "أطيب التمنيات" لنظيره عمران خان قبل يوم باكستان الوطني.

ورحب خان بالبيان في وقت متأخر، الجمعة، ودعا إلى عقد حوار شامل حول جميع القضايا، بما في ذلك منطقة كشمير المتنازع عليها.

وفي سياق الإجراءات الأمنية للاستعراض الذي نظم، السبت، في إسلام أباد، جاب الجنود شوارع العاصمة وقامت طائرات حربية بعروض بهلوانية، وعلقت السلطات خدمات الهاتف المحمول وأغلقت الطرق.

واندلعت التوترات بين الهند وباكستان الشهر الماضي بعد هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 40 جنديًا من قوات الأمن الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وشنت القوات الجوية الهندية غارة جوية داخل باكستان قائلة إنها كانت تستهدف مسلحين أنحى باللائمة عليهم في الهجوم.

وردت باكستان وقالت إنها أسقطت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الهندية. تم القبض على الطيار وأفرج عنه في وقت لاحق. وتقول الهند إنها فقدت طائرة واحدة فقط.

واحتفل الرئيس الباكستاني، عارف ألفي، باليوم الوطني قائلا إن المنطقة تحتاج إلى السلام وليس الحرب، وأن باكستان تريد أن تعيش بسلام مع جيرانها، مشيرا إلى أن حرب بلاده هي ضد الجوع والفقر والبطالة.

وأردف قائلا: "لا ينبغي تفسير رغبتنا في السلام على أنها ضعف. دعونا ننهِ الكراهية ونزرع بذور السلام في هذه المنطقة من أجل رخاء الشعب".