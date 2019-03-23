بعد كارثة طائرة إثيوبيا.. مدير الخطوط يشكك في التدريب

أعلن مدير الخطوط الجوية الإثيوبية أن متطلبات التحذير والتدريب المحددة لطائرة 737 ماكس التي خرجت من الخدمة في الوقت الراهن قد لا تكون كافية. وأودى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية بحياة 157 شخصا.

وصرح تيولدي غيبرماريام في مقابلة مع "الأسوشيتد برس"، السبت، بأنه بعد تحطم طائرة شركة "ليون إير" قبالة سواحل إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل 189شخصا على متنها، "وضعت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة "بوينغ" عددا من التعليمات قمنا بإدراجها في كتيبات العمل الخاصة بنا، كما أطلعنا جميع طيارينا عليها، لكننا نعتقد اليوم أنها ربما لم تكن كافية."

وقال إن تحديث برنامج "بوينغ" المزمع لبرنامج ماكس يجب أن "يعالج المشكلة بنسبة 100 بالمئة قبل أن تحلق الطائرة مجددا".

وتصر الخطوط الجوية الإثيوبية على أن طياري الشركة اجتازوا كل التدريبات الإضافية التي طلبتها بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية لطائرات 737 ماكس 8.

وقال غيبرميريام في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التدريب كان يهدف إلى مساعدة الطواقم على التحول من طراز أقدم من طائرات 737 إلى طائرات ماكس 8، التي دخلت في الخدمة عام 2017.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن هناك "تشابهًا واضحًا" بين تعطل شركة "ليون" وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، مستشهدة بمعلومات أولية من مسجل بيانات الرحلة.

وحتى الوقت الراهن لم يتحدد سبب سقوط الطائرتين، وركز المحققون جهودهم في كارثة شركة "ليون" على نظام أوتوماتيكي مصمم لاستخدام المعلومات الصادرة من اثنين من أجهزة الاستشعار.

ولم يتبين بعد ما إذا كان نظام مراقبة الطيران نفسه قد لعب دوراً في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا، لكن الجهات التنظيمية أفادت أن الطائرتين كانت لهما مسارات طيران فوضوية متشابهة، ما يشكل جانبا مهما في قرار وقف طائرات 370 ماكس في جميع أنحاء العالم.

وحلقت كلتا الطائرتين بتغيرات غير منتظمة في الارتفاع ما يشير إلى أن الطيارين كافحوا للسيطرة على الطائرتين. وبعد وقت قصير من إقلاعهما، حاول الطاقمان العودة إلى المطارات لكن الطائرتين تحطمتا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن طيارى الطائرة الإثيوبية المنكوبة لم يتدربوا على الإطلاق على جهاز محاكاة ماكس.

ويُنظر إلى الخطوط الجوية الإثيوبية على نطاق واسع باعتبارها أفضل شركة طيران في أفريقيا. وكانت الشركة الإثيوبية تستخدم خمس طائرات من طراز ماكس وتنتظر تسلم 25 طائرة أخرى.