رئيسة الوزراء البريطانية: هزيمة داعش منعطف تاريخي

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، السبت، هزيمة تنظيم داعش بأنها "منعطف تاريخي"، ودعت إلى مواصلة المعركة ضد المتطرفين.

وقالت ماي في بيان: "يجب ألا نغفل عن التهديد الذي يمثله داعش ولا تزال الحكومة (البريطانية) مصممة على القضاء على إيديولوجيته المؤذية. سنواصل القيام بما هو ضروري لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة قد أعلنت، السبت، أن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".