عمّان.. قمة أردنية-مصرية-عراقية في القاهرة غداً

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، السبت، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيشارك في قمة مصرية-أردنية-عراقية تعقد في القاهرة، الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وقال البيان إن "الملك عبدالله الثاني سيشارك يوم غد الأحد في القاهرة بقمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي".

وأوضح البيان أن "القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة".

وأجرى العاهل الأردني في 14 كانون الثاني/يناير الماضي محادثات في بغداد ركزت على تعزيز التعاون، خصوصا في مجال الطاقة والنفط.

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان/أبريل 2013 اتفاق إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.

ووفق المشروع الذي لم يبدأ تنفيذه بعد، يفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران، في أن يؤدي بناء هذا الخط إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

من جهتها، تأمل المملكة التي تستورد 98 بالمئة من حاجاتها من الطاقة في أن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو مئة ألف برميل يوميا.