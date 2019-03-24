السودان.. إطلاق سراح 4 قادة من المعارضة

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن إطلاق سراح 4 من قيادات المعارضة، هم القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف والقيادي في حزب البعث علي الريح السنهوري، وعبد الجليل عثمان وعلي سعيد إبراهيم.

وكان الأمن السوداني اعتقل عدداً من قادة المعارضة في فترات متفاوتة مع اندلاع التظاهرات في البلاد قبل ما يزيد عن الثلاثة أشهر.

يذكر أنه في 29 يناير أصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، في حين شكك تجمّع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة بإعلان المخابرات.

وكان وزير الداخلية السوداني كشف أمام البرلمان السوداني أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وصل إلى حوالي 816 شخصا.