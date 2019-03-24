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الصفدي: هزيمة داعش لا تعني انتهاء الحرب على الإرهاب

المصدر: دبي - العربية.نت
أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أهمية النصر الكبير الذي حققه التحالف الدولي ضد داعش واسترداد آخر معاقله في سوريا.

وقال في بيان إن "هذا الانتصار على عصابات داعش جاء إنجازا مهما للتحالف الدولي، ونتيجة تكاتف الجهود لتحقيقه والتضحيات الكبيرة التي قدمت".

وشدد الصفدي على أن هذا النصر المهم وخسارة داعش سيطرته المكانية في سوريا والعراق لا يعنيان انتهاء التحدي الإرهابي الذي لا يزال يشكل خطرا أمنيا وأيديولوجيا جماعيا لا بد من استمرار التعاون والتنسيق لهزيمته ومحاصرة قدرته على بث ظلاميته ولتجفيف مصادر تمويله.

وأضاف أن المملكة ستبقى في مقدمة الجهود الدولية المستهدفة محاربة الإرهاب وتعرية ظلاميته، التي لا علاقة لها بحضارة أو دين وتتناقض مع قيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها الدين الإسلامي الحنيف.

كلمات دالّة

#أيمن الصفدي, #داعش, #سوريا, #العراق, #محاربة الإرهاب, #وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

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