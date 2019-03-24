ترمب يوقع غدا اعتراف أميركا بضم الجولان المحتل لإسرائيل

أعلن إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة عندما يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن الاثنين.

وكتب إسرائيل كاتس على موقع تويتر "الرئيس ترمب سيوقع غدا في حضور رئيس الوزراء نتنياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وكشف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الجمعة الماضية، أن مسؤولين أميركيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، ومن المرجح أن يوقعها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع المقبل.

كما رجح المسؤول أن يوقع ترمب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان ترمب، أعلن الخميس، أن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة #الجولان.

من جهته، سارع نتنياهو إلى شكر االرئيس الأميركي على هذه الخطوة الجريئة والشجاعة، على حد وصفه.