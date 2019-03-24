حكومة فلسطينية على الطريق.. ومشاورات في "بيئة إيجابية"

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، الأحد، انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة مع فصائل منظمة التحرير.

وقال إن المشاورات أجريت في بيئة إيجابية وإنه بانتظار ردود الفصائل بخصوص المشاركة بالحكومة أو عدمها.

وشملت المشاورات حزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحزب فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، والمبادرة الوطنية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية.

موضوع يهمك كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رسمياً الدكتور محمد إشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وذلك بعد نحو شهر... عبّاس يكلف القيادي في فتح محمد إشتية بتشكيل حكومة جديدة العرب و العالم

وكانت الجبهتان الديمقراطية والشعبية أعلنتا مسبقاً عدم نيتهما المشاركة والبقية لم تعلن بعد.

وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 10 مارس الجاري، رسمياً محمد اشتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وذلك بعد نحو شهر من تقديم الدكتور رامي الحمد الله استقالة حكومته.

والدكتور محمد اشتية أكاديمي واقتصادي وسياسي، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح منذ العام 2009، وكان سابقاً وزيراً للأشغال العامة والإسكان ورئيساً للمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار. وهو حائز على شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من بريطانيا.

يذكر أن حكومة رامي الحمد الله، والتي عُرفت بـ"حكومة الوفاق الوطني" كانت قد تشكلت في العام 2014 عقب "اتفاق الشاطئ" بين حركتي فتح وحماس، وقد نالت الحكومة رضا الحركتين. وكان منوطاً بها تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات عامة وتثبيت المصالحة، إلا أن حماس تمسكت بلجنتها الإدارية في غزة، وأفشلت عمل الحكومة.