رصد طائرة روسية بمطار فنزويلا..وتقارير عن وصول جنود روس

رصد مراسل فرانس برس طائرة شحن تحمل العلم الروسي في مطار فنزويلا الرئيسي، الأحد، وسط تقارير بأن موسكو أرسلت قوات ومسؤولا عسكريا بارزا إلى هذا البلد.

وشوهدت الطائرة في مطار ماريكشا على مشارف كراكاس تحرسها كتيبة من الحرس الوطني الفنزويلي.

وتحدث الصحافي المستقل خافيير مايوركا على تويتر عن وصول طائرتين روسيتين - طائرة الشحن انطونوف-124 وطائرة أصغر حجما، إلى المطار في وقت متأخر من السبت.

وقال إن نحو مئة جندي روسي يقودهم الجنرال فاسيلي تونكوشكوروف، رئيس مديرية التعبئة في القوات المسلحة الروسية، نزل من الطائرة التي تم إنزال نحو 35 طنا من المعدات منها.

وأظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة تحمل علما روسيا، وكذلك رجالا في الزي العسكري بجانبها في المطار.

ولم تؤكد السلطات الفنزويلية ذلك، ورفضت السفارة الروسية في كراكاس الإدلاء بأي تصريح لوكالة فرانس برس حول هذه التقارير.

وروسيا والصين هما الحليفتان الرئيسيتان لفنزويلا. وقدم هذان البلدان قروضا بمليارات الدولارات لفنزويلا الغنية بالنفط لدعم حكومة نيكولاس مادورو المعادية للحكومة الأميركية.

وعارضت روسيا بشدة الخطوات الأميركية لمعاقبة مادورو وحكومته والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة.