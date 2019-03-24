زلزالان يهزان إندونيسيا.. ولا أنباء عن أضرار

وقع زلزال قوته 6.3 درجة قبالة جزر الملوك بإندونيسيا، الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



ووقع الزلزال في البحر على بعد 147 كيلومتراً شمال غربي مدينة تيرنيت وعلى عمق 76.5 كيلومتر.

ولم تصدر تحذيرات فورية من حدوث موجات مد عملاقة، كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

كذلك وقع زلزال قوته 5.4 درجة بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، الأحد، وفق الهيئة.

ووقع الزلزال على بعد 129 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بالو على عمق 10 كيلومترات. وعدلت هيئة المسح الجيولوجي ما كانت قد ذكرته في البداية من أن قوة الزلزال 5.8 درجة وأنه على عمق 36 درجة.



ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.



وكان أكثر من ألفي شخص قد لقوا حتفهم في زلزال وموجات مد عملاقة (تسونامي) في سولاويسي العام الماضي.