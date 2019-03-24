زوجة غوايدو لمادورو: "كفى بالفعل"

قالت زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، فابيانا روساليس، إن اعتقال السلطات لمدير مكتب زوجها، روبرتو ماريرو، الأسبوع الماضي، بتهمة الإرهاب محاولة "هزلية" من الرئيس نيكولاس مادورو لتحطيم معنويات المعارضة.



وقالت روساليس، في مقابلة مع رويترز في بيرو، حيث التقت بمهاجرين فنزويليين قبل قيامها بزيارة للولايات المتحدة: "نعرف ما نواجهه. ونعرف أي نوع من الوحوش هذا النظام المستبد".



وروساليس صحافية تبلغ من العمر 26 عاماً وهي أيضاً من ناشطات المعارضة ويعتبرها أنصارها سيدة فنزويلا الأولى.

وسقطت فنزويلا في أتون أزمة سياسية عميقة في يناير/كانون الثاني عندما استخدم غوايدو الدستور لتولي منصب الرئيس المؤقت للبلاد قائلاً إن إعادة انتخاب مادورو عام 2018 غير شرعي. واعترفت به معظم دول أميركا اللاتينية والدول الغربية رئيساً شرعياً لفنزويلا.



إلا أن مادورو ما زال يسيطر على مهام الدولة ويحتفظ بولاء كبار قادة الجيش. ويقول مادورو إن غوايدو دمية في يد الولايات المتحدة ويحاول القيام بانقلاب ضده لانتزاع السيطرة على الاحتياطيات النفطية لفنزويلا، العضو في أوبك.



وسئلت روساليس عما إذا كان لديها رسالة لمادورو فقالت: "كفى بالفعل".



وقالت إن جواسيس وجماعات مسلحة مؤيدة للحكومة يتابعونها وزوجها منذ فترة طويلة ويراقبون تحركاتهم ويطاردون أفراد أسرتهما وأصدقائهما، مضيفة: "تلقيت وأفراد أسرتي تهديدات بالزج بنا في السجن أو قتلنا. لكن هناك شيئاً يستخفون به وهو أن قيمنا في هذا النضال لن تنكسر. وإذا كانوا يعتقدون إن بإمكانهم تحطيم معنوياتنا باعتقال روبرتو ماريرو أو أن بإمكانهم كسرنا فإنهم مخطئون".