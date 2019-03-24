غزة.. وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته في بيت حانون

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، مقتل مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق بيت حانون.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة "إن المواطن حبيب المصري البالغ من العمر 24 عاماً فارق الحياة إثر إصابته بالصدر برصاص قوات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة".

وكان المئات قد تجمعوا للتظاهر في عدة أماكن وألقوا حجارة وقنابل حارقة باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردا على إلقاء متفجرات قامت طائراته باستهداف مركزي مراقبة تابعين لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

هذا وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، موقعين للرصد تابعين لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وفق مراسل "العربية".

وأُطلقت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المتاخمة للقطاع بعد إلقاء عبوات محلية الصنع قرب السياج الحدودي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أكد أنه تم إطلاق الصافرات في المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول.

ويشهد قطاع غزة منذ آذار/مارس 2018 احتجاجات أسبوعية تتخللها مواجهات مع جنود الاحتلال على طول الحدود.

وقتل 257 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية منذ التاريخ المذكور، معظمهم في مواجهات على الحدود، فيما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية.