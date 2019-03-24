قصف إسرائيلي لموقعين تابعين لحماس جنوب غزة

قصف طيران الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على ما قال إنها عبوات ناسفة ألقيت باتجاه السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل والقطاع، تسببت إحداها بإطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات.

وجاء في بيان جيش الاحتلال: "استهدفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين تابعين لحماس جنوب قطاع غزة، رداً على إلقاء عدة عبوات ناسفة انفجرت لاحقاً خلال أعمال شغب بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل مساء السبت".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع الأحد وفاة شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع بمقتل الشاب حبيب المصري (24 عاماً) "متأثراً بإصابة مباشرة في الصدر" خلال مواجهات وقعت الجمعة على حدود قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع إلى ثلاثة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في اشتباكات على الحدود مع إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال قد شن السبت غارتين جويتين على قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات مفخخة باتجاه إسرائيل، وفق ما أورد.

وقتل ما لا يقل عن 258 فلسطينياً بنيران إسرائيلية في غزة منذ أن بدأت الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود قبل نحو عام.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تعبئة واسعة يوم 30 آذار/مارس إحياء للذكرى السنوية الأولى لبدء احتجاجات "مسيرات العودة".