نيوزيلندا تكرّم ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي

تقيم نيوزيلندا في 29 آذار/مارس مراسم تكريم لذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي نفذه أسترالي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد.

وستقام المراسم في كرايست تشيرش، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، حيث ارتكب المهاجم مجزرة في 15 آذار/مارس بمسجدين خلال صلاة الجمعة، قتل خلالها 50 شخصاً.

كما سيجري الحفل في منتزه هاغلي القريب من مسجد النور، أول المسجدين المستهدفين.

وأعلنت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان أن "مراسم الذكرى الوطنية ستكون مناسبة لجميع سكان منطقة كرايست تشيرش والنيوزيلنديين وسكان العالم بأسره، للتجمع والوقوف صفاً واحداً تكريماً لضحايا الهجوم الإرهابي".

وتابعت أرديرن أنه "خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، عرفت نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة. هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا نحمي هذه القيم".

وأثارت المجزرة صدمة في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته، وما زاد من وطأة الاعتداء أن المهاجم صوره وبثه بشكل مباشر على الإنترنت.

وأوقف برينتون تارنت (28 عاماً) بعد دقائق من تنفيذه الاعتداء الإرهابي ووجهت إليه تهمة القتل.