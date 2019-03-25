اتصال بين الملك عبدالله وعباس "للتنسيق" بشأن القدس وغزة

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسط تصعيد إسرائيل هجومها في غزة.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تم خلال الاتصال بين الملك عبدالله الثاني ومحمود عباس بحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الملك عبداالله الراسخة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، ولما يبذله من جهود كبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في جميع المحافل الدولية، حسب "بترا".

موضوع يهمك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم توسيع نطاق الهجمات على قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، بينما أطلقت دفعة صواريخ من... توسيع القصف الإسرائيلي على غزة.. استهداف مكتب قائد حماس العرب و العالم

يأتي هذا الاتصال عقب بدء التصعيد الإسرائيلي في غزة، وعقب إلغاء العاهل الأردني زيارته إلى رومانيا، بسبب نيتها نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وميداناً، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين سلسلة غارات شمال وجنوب قطاع غزة. وقصفت الطائرات بالصواريخ عدة مواقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وغرب مدينة غزة، وخان يونس جنوب قطاع غزة، وسمعت أصوات انفجارات كبيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن رفع حالة الاستعداد في المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ كافة، جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.