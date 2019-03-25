حماس: نجاح جهود مصر للتهدئة في غزة

أعلنت حركة حماس مساء الاثنين التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، نتيجة تدخل مصري وإثر موجة جديدة من التصعيد العسكري في القطاع.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان، إن "الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة" قد نجحت.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ"العربية" أن وقف النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة أن مصر جددت طلبها وقفاً فورياً لكل أعمال إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي وضبط النفس من حماس وإسرائيل.

موضوع يهمك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم توسيع نطاق الهجمات على قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، بينما أطلقت دفعة صواريخ من... توسيع القصف الإسرائيلي على غزة.. استهداف مكتب قائد حماس العرب و العالم

وأجرى مسؤولون أمنيون مصريون مباحثات مكثفة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وطالبت القاهرة تل أبيب بوقف فوري للعمليات العسكرية.

وذكرت مراسلة "العربية" أن مصر هددت كافة الأطراف بالانسحاب من رعاية المصالحة في حالة استمرار التصعيد.

وأصيب 5 مدنيين فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على غزة، استهدفت عدة مناطق بينها، مقرّ رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، ومقر الأمن الداخلي التابع للحركة.

من جهتها، أطلقت فصائل فلسطينية عدداً من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الاثنين.

وأطلقت نحو 10 صواريخ على فترات قصيرة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ودوت الصفارات في العديد من الأماكن جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي، الذي قال إن القبة الحديدية اعترضت كثيراً من الصواريخ.