البراءة لصحافية فلسطينية كشفت الفساد في حكومة حماس

برأت محكمة في قطاع غزة الساحلي صحافية فلسطينية، كشفت الفساد في حكومة غزة.

طعنت هاجر حرب (34 عاماً) على حكم بسجنها 6 أشهر وتغريمها بتهم السب والقذف، بسبب تقارير كتبتها. وانتقدت جماعات حقوقية القضية واعتبرتها انتهاكا لحرية التعبير في غزة.

تقرير حرب في 2016 ألقى الضوء على سوء الإدارة في وزارة الصحة التي تديرها حماس، حيث قيل إن الأصحاء يدفعون للأطباء لمساعدتهم على الإفلات من الحصار الذي تفرضه مصر وإسرائيل على القطاع بإصدار إحالات لمستشفيات بالخارج. ونفت الوزارة مزاعم حرب وحثت الأطباء على رفع دعاوى قضائية ضدها.

احتفت حرب ببراءتها، اليوم الاثنين، وقالت إنها "أجمل شيء".

تقول الجماعات الحقوقية إن المقاضاة العادلة غير مضمونة في النظام القضائي لحماس. كانت الحركة قد سيطرت على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية عام 2007.