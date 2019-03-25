العاهل الأردني يلغي زيارة إلى رومانيا.. "نصرة للقدس"

ألغى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، زيارة كانت مقررة الاثنين إلى رومانيا، "نصرةً للقدس"، بحسب الديوان الملكي، وذلك غداة موقف رئيسة حكومة رومانيا بشأن نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

وقال الديوان الملكي في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، إن الملك عبد الله الثاني "قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وذلك نصرةً للقدس".

وأكد أن موقف الملك يأتي "في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس".

وكانت دانسيلا قد وعدت الأحد، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، بنقل مقر سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في موقف يعارضه الرئيس الروماني.

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وأوضح الديوان الملكي الأردني أن الزيارة كانت ستشمل "لقاءات ثنائية" للملك مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة الملك في جولة من "اجتماعات العقبة" (وهي اجتماعات أمنية وعسكرية تعنى بمكافحة الإرهاب)، والتي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن.

وأضاف أنه "كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين".

وقالت دانسيلا في كلمتها الأحد أمام لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية "ايبا": "أعلن أمامكم بسرور، وبعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة.. بأنني بصفتي رئيسة للحكومة وباسم الحكومة التي أترأسها، سيتم نقل سفارة رومانيا إلى القدس عاصمة إسرائيل".

ويرتدي هذا الموقف أهمية خاصة لأن رومانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان العاهل الأردني أكد الأربعاء الماضي موقفه الثابت بأن "القدس خط أحمر" بالنسبة للأردن، وذلك بعد يومين على جلسة خاصة لمجلس النواب ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وأوصت الحكومة بطرد سفير إسرائيل من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.