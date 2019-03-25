انتحار معتقلة كردية رابعة في سجون تركيا

أقدمت ناشطة كردية الاثنين على الانتحار في سجن تركي احتجاجاً على شروط اعتقال عبدالله أوجلان الزعيم التاريخي للمتمردين الأكراد كما قالت مصادر في الحزب التركي الموالي للأكراد.

وانتحار ميديا تشينار هو الرابع كما قالت لفرانس برس مسؤولة في حزب الشعوب الديمقراطي طلبت عدم كشف اسمها.

وكانت أوغور سكار وزلكوف جيزين وأيتن باشات انتحرت بعد أن بدأت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر النائبة الكردية ليلى غوفين إضراباً عن الطعام.

وبحسب حزب الشعوب الديمقراطي انضم أكثر من 170 شخصاً إلى غوفين في إضرابها عن الطعام للمطالبة بتخفيف شروط اعتقال أوجلان.

وكانت تشينار متهمة لصلاتها مع حزب العمال الذي تصنفه تركيا منظمة "إرهابية" وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وكانت معتقلة في سجن فان (شرق) ونقلت إلى ماردين (جنوب شرق) لجلسة محاكمتها حيث انتحرت كما قالت لفرانس برس نائبة حزب الشعوب الديموقراطي في مردين توما تشيليك.

وكان انتحار غيزين شنقاً منتصف آذار/مارس أثار مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في دياربكر كبرى مدن الجنوب الشرق حيث الغالبية الكردية.

لكن مدعي الجمهورية نفى أي رابط بين انتحارها والاحتجاجات.

ورغم وضعه في عزلة تامة يبقى أوجلان رمز التمرد الكردي في تركيا حيث أوقع النزاع أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

والسبت أعلنت النائبة أيسي بسران السبت في بيان أن أيتن باشات (24 عاماً) انتحرت "احتجاجاً على العزل اللاإنساني وغير الشرعي لعبدالله أوجلان".