زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا في الربيع أو الصيف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن النائب، ألكسندر باشكين، قوله اليوم الاثنين إن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، سيزور روسيا في الربيع أو الصيف‭‭ ‬‬لإجراء محادثات. وأضاف باشكين أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، بسبب برنامجها للأسلحة النووية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ فشل قمة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي.

وزيارات زعيم كوريا الشمالية للخارج نادرة، وكان آخرها زيارته إلى هانوي لعقد قمة مع ترمب تلتها اجتماعات مع المسؤولين الفيتناميين.

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عودة موظفي الشمال إلى "مكتب الارتباط"

في سياق آخر، أعادت بيونغ يانغ موظفيها إلى مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين بعد بضعة أيام على انسحابها من الهيئة في أعقاب فشل القمة الثانية بين ترمب وكيم، على ما أفادت سيول الاثنين.

وافتتح مكتب الارتباط الواقع في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية في أيلول/سبتمبر الماضي وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، غير أن بيونغ يانغ سحبت طاقمها منه الأسبوع الماضي بدون تقديم أي تبرير، وسط تعثر المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع سلاح الأولى النووي.

وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية إن بعض عناصر الفريق الكوري الشمالي عاودوا العمل الاثنين، موضحة أنهم يقومون "بعملهم كالعادة".

وأكدت في بيان "أجرى الجنوب والشمال مشاورات في مكتب الارتباط هذا الصباح وسيواصل المكتب العمل كالعادة".

وأضاف البيان أن الشطر الشمالي لم يوضح أسباب انسحابه، ولا أسباب عودته.

تقارب مع الجنوب وأميركا.. وتباعد

وبعد سنوات من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية المقسومة، شهد العام 2018 تقاربا بين الكوريتين مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري الشمالي، وكل من ترمب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وبعد انتخابه عام 2017 بناء على وعد بمباشرة الحوار مع الشمال، ضاعف مون الجهود من أجل أن يفضي الانفراج الذي تم تحقيقه إلى مبادرات ملموسة، ويندرج فتح مكتب الارتباط ضمن هذه المبادرات.

لكن فشل كيم وترمب في التوصل لاتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الفائت بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، ما أثار تساؤلات بخصوص مستقبل عملية التقارب رغم تأكيد الطرفين رغبتهما في مواصلتها.