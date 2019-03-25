ماكرون عن المسنة المصابة بالمظاهرة:يجب أن تتحلى بالحكمة

أعرب الرئيس، الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله بأن تتحلى إحدى متظاهرات حركة السترات الصفر التي تبلغ من العمر 73 عاماً والتي أصيبت بجروح خطيرة في الرأس في نيس "بالحكمة" بشأن الحادث.

وبقيت الناشطة المناهضة للعولمة جينيف ليغاي في المستشفى، الاثنين، بعد أن تعاملت الشرطة بقوة مع أشخاص يتحدون حظر احتجاج السبت الماضي.

موضوع يهمك أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، الأحد، أن نحو 2000 شخص صدرت بحقهم أحكام في فرنسا، من بين أكثر من 8700 موقوف على ذمة التحقيق،... السترات الصفر.. أحكام على 2000 شخص منذ بدء الاحتجاجات العرب و العالم

وشاهد مراسل وكالة "أسوشييتد برس" ليغاي وهي تسقط على الرصيف، والدماء تنزف من رأسها.

في مقابلة نشرتها صحيفة "نيس ماتان"، الاثنين، أشار ماكرون إلى أن ليغاي لم تتصرف "بمسؤولية"، قائلاً إن الأشخاص "الضعفاء" يجب ألا يوجدوا في "الأماكن التي تم تعريفها على أنها محظورة".

وأضاف: "أتمنى لها الشفاء العاجل، وربما شكلا من أشكال الحكمة".

يذكر أنه أصيب ما لا يقل عن 2000 شخص في أعمال عنف احتجاجية لحركة السترات الصفر المتتالية كل سبت منذ أشهر.