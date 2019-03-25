حماس تهدئ.. وإسرائيل تصعد: حدود غزة منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوقف النشاط الزراعي قرب الحاجز الأمني الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة "لتحسين الجاهزية" لتصعيد بعد هجوم صاروخي الليلة الماضية.

وقال الجيش اليوم الاثنين إنه سوف يغلق الطرق والمناطق المطلة على الحاجز وطلب من السكان "اتباع التعليمات الأمنية طالما استدعت الضرورة".

موضوع يهمك نفى مسؤول في حماس الاثنين اتهام إسرائيل بأن الحركة تقف وراء إطلاق الصاروخ، الذي سقط في شمال تل أبيب في وقت سابق الاثنين... حماس تبلغ مصر: الصاروخ أطلق على إسرائيل بالخطأ العرب و العالم

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين، حدود غزة منطقة عسكرية مغلقة، عقب سقوط صاروخ أطلق من القطاع على منزل في شمال تل أبيب، أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين.

ودفع جيش الاحتلال عقب إطلاق الصاروخ بتعزيزات عسكرية على الحدود مع قطاع غزة، وأغلق معبر بيت حانون للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم للبضائع، وقلص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاري أدرعي، إن الجيش يعكف على استدعاء لواءين عسكريين، إلى جنوب إسرائيل، وإقامة مقر قيادة فرقة عسكرية هناك.

حادث خطير جداً

وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لكل الاحتمالات"، واصفا إطلاق الصاروخ بأنه "حادث خطير جدا".

وحمل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية إطلاق الصاروخ من القطاع، وقال: "حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه"، وأضاف أن "الصاروخ إنتاج ذاتي لحماس". لكن حماس نفت مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وذكر جيش الاحتلال على "تويتر" أن الصاروخ أطلق من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة. وأكد أنه سيرسل لواءين إضافيين إلى المنطقة المحيطة بالقطاع، الذي تديره حماس، وأنه تجري دعوة مجموعات من جنود الاحتياط.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانيليس: "نفذت حماس عملية الإطلاق من أحد مواقعها في منطقة رفح".

وأطلق الصاروخ من مسافة 120 كلم قبل أن يصيب منزلاً في تجمع ميشميريت.

وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً شاملاً على القطاع حتى إشعار آخر، وقررت إغلاق معبري كرم أبو سالم جنوب شرقي غزة ومعبر بيت حانون "ايرز"، المخصص لتنقل الأفراد، إضافة لإغلاق البحر أمام الصيادين.

وألغى زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لقاءً جماهيرياً كان مقرراً بعد ظهر الاثنين لما وصفه مسؤولون في حماس بـ"التطورات".

كذلك أفادت مصادر مقربة من حركة الجهاد الإسلامي بأن "هناك قراراً لدى القسام وسرايا القدس بالتصعيد وفقاً لحجم الرد الإسرائيلي".

نتنياهو يتوعد بالرد بقوة

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه سيختصر زيارته إلى الولايات المتحدة عقب سقوط صاروخ شمال تل أبيب، متوعداً بالرد "بقوة".

وقال نتنياهو في تسجيل مصور نشره مكتبه: "قررت بسبب الأحداث الأمنية أن أختصر زيارتي إلى الولايات المتحدة. سألتقي الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لبضع ساعات وسأعود بعد ذلك إلى إسرائيل للإشراف عن قرب على العمليات"، مؤكداً: "سنرد بقوة".