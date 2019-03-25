هضبة الجولان المحتل.. أرض خصبة ذات موقع استراتيجي

هضبة الجولان المحتل أرض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967، وأعلنت ضمّها عام 1981، دون أن يحظى هذا القرار أحادي الجانب بأي اعتراف دولي.

ومرتفعات الجولان هذه ذات موقع جغرافي استراتيجي، فمساحتها تبلغ 1200 كيلومتر مربع، تطل على لبنان وتتاخم الأردن.

أرض الجولان الخصبة ومواردها المائية، كانت من أسباب الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الاحتلال، لا تزال هوية الجولان سورية عربية، حيث يسكنها أكثر من 40 ألف شخص، يمثل الدروز العرب، أكثر من نصفهم. واقع ديمغرافي حاولت إسرائيل تغييره بتمكين 20 ألف مستوطن إسرائيلي من العيش هناك أيضاً.

وخلال فترة الثورة السورية، سيطرت فصائل المعارضة على الجانب السوري من الجولان. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، استعاد النظام السيطرة على الجولان انطلاقاً من معبر القنيطرة.

ولمنع الاحتكاك، تتمركز في المنطقة الفاصلة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، قوة أممية يدعمها مراقبون عسكريون من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.