قصف إسرائيلي على غزة.. وإصابة أسرى وسجّانين في "النقب"

أصيب سجانان إسرائيليان، جروح أحدهما حرجة، جراء تعرضهما للطعن، من قبل أسرى فلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، ليلة الأحد ـ الاثنين.

وأفاد مراسل "العربية" أن أسيراً من حركة حماس طعن سجانين اثنين في سجن النقب، وأن إصابة أحدهما حرجة.

كما ذكر أن وحدات خاصة اقتحمت السجن، ما أدى لإصابة 16 أسيراً بجروح، من بينهم 3 بجروح حرجة.

من جهته، حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة ما يجري، محملاً إدارة معتقلات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن جريمة الاعتداء على الأسرى".

إلى ذلك، استهدفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت نقطة لـ"الضبط الميداني" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة مساء الأحد.