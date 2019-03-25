128 ألفاً بمخيمات مؤقتة بعد الإعصار الذي ضرب موزمبيق

قال سيلسو كوهيا، وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق، اليوم الاثنين، إن عدد المقيمين في مخيمات إيواء مؤقتة بعد إعصار قوي ضرب البلاد ارتفع من 18 ألفاً إلى 128 ألفاً، لكن عدد القتلى بقي تقريباً دون تغيير عن أمس عند 447 شخصاً.

وأضاف كوهيا للصحافيين في إفادة: "عدد من فقدوا أرواحهم لا يزال عند إحصاء أمس.. عدد الناجين في مخيمات المركز الوطني لإدارة الكوارث زاد إلى 128 ألفاً".

واجتاح الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية في موزمبيق برياح تصل سرعتها إلى 170 كيلومتراً في الساعة، ثم تحرك إلى زيمبابوي ومالاوي وسوى مباني بالأرض وقتل 656 شخصاً على الأقل في الدول الثلاث.

وانضم أفراد من الجيشين الهندي والجنوبي الإفريقي إلى جماعات إغاثة في التحليق فوق مناطق وسط موزمبيق أثناء بحثهم عن علامات على الحياة والمحتاجين.

وأصبحت مدينة بيرا الموزمبيقية المحطمة ومناطق أخرى الآن موطناً لمخيمات النازحين المزدحمة، المنظمة وغير الرسمية.