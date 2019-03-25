18 قتيلاً باشتباكات بين داعش وطالبان بأفغانستان

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من تنظيم "داعش" مع حركة طالبان في ولاية كونار، شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 18 شخصاً من الطرفين.

وأعلنت قيادة شرطة ولاية كونار في بيان الاثنين أن مسلحي طالبان قتلوا 16 شخصا من عناصر داعش، بينما فقدوا عنصرين خلال اشتباكات وقعت الأحد، في مقاطعة تشيا دره.

ووفقاً للشرطة، لا تزال هذه الاشتباكات مستمرة حيث أوقعت أيضا 14 جريحاً من عناصر تنظيم "داعش".

وبحسب البيان، فقد انتقل الدواعش إلى ولاية كونار بعد هزائم متتالية تلقوها في ولاية ننغرهار، ما أدى إلى تصدي طالبان لهم في هذه المنطقة.

وتعد ولاية كونار من المناطق الساخنة وغير الآمنة في أفغانستان، وقد شهدت اشتباكات عديدة بين القوات الأمنية من جهة وداعش وطالبان من جهة أخرى.